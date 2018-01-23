Владимирскую область посетила замминистра спорта России

Владимирскую область с рабочим визитом посетила статс-секретарь, замминистра спорта России Наталья Паршикова. Она приняла участие в первой презентации «Футбольного меню» для болельщиков, специально разработанного в рамках проекта «Владимир - культурная столица Чемпионата мира по футболу 2018», посетила Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.Н.Г.Толкачева, а также строительную площадку, где возводится Спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках в г. Владимире.

В ходе презентации «Футбольного меню» Наталья Паршикова сообщила, что вместе с губернатором Светланой Орловой работает над тем, чтобы в рамках Чемпионата мира во Владимир приехали ведущие представители ФИФА.

В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г.Толкачева заместитель министра пообщалась с директором учреждения Виталием Иванчуком и лучшими воспитанниками: Александром Карцевым, Кириллом Прокопьевым и Ильей Кибартасом. Они входят в список сборной команды России и сейчас готовятся к основным спортивным стартам 2018 года. Наталья Паршикова осталась довольна посещением спортшколы. Она отметила, что положение дел в ней меняется к лучшему - когда она приезжала туда пять лет назад, «всё было намного скромнее».

Хорошее впечатление осталось у замминистра и после осмотра строительной площадки ледового дворца во Владимире. Его строительство введется с опережением графика. Сейчас монтажно-строительные работы выполнены почти на 60 процентов.

Автор: Владимирская служба новостей