6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Пойдете ли Вы на выборы Президента РФ 18 марта 2018 года?
1. Да/конечно
2. Возможно
3. Пока не решил(-а)
4. Нет
5. Мне это не интересно
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
23.01.2018 13:20

Во Владимире начинается голосование за обновление парков и скверов
Во Владимире начинается голосование за обновление парков и скверов. Но если в прошлом году, владимирцы голосовали в интернете, то на этот раз будет организована процедура с урнами и бумажными бюллетенями. 
По распоряжению Андрея Шохина, на этой неделе в областной столице откроются 10 участков, располагаться они будут в крупных торговых центрах, на рынках, а также в здании ВлГУ на улице Горького и городском управлении ЖКХ.
Любой желающий сможет зайти на участок, получить от волонтеров бюллетень для голосования и отдать свой голос за общественное пространство, которое нуждается в благоустройстве. Голосование пройдет с 25 января по 9 февраля. 
В список уже включены 13 адресов - скверы на улицах Чайковского, у кафе «Новинка», в Энергетике и Юрьевце, территория Соловьиного пруда и пруда на улице Комиссарова, улицы исторического центра, сквер им. Гоголя, бульвар Художника Иванова и другие. Однако, голосующий может предложить и свой собственный вариант.
До 1 марта будут разработаны дизайн-проекты территорий-финалистов. С 1 по 13 марта их опубликуют на официальном интернет-сайте администрации города Владимира vladimir-city.ru, чтобы с ними могли познакомиться все горожане. А 18 марта состоится окончательное голосование по отбору общественных территорий, которые предстоит благоустроить в городе Владимире в 2018-2019 годах.
19 марта счетные комиссии направят протоколы результатов голосования жителей в городскую Общественную комиссию, 21 марта комиссия подведет итоги голосования, и в течение четырех дней итоговый протокол будет размещен на официальном сайте мэрии.
Процедура народного волеизъявления завершится 31 марта 2018 года. К этому времени Андрей Шохин распорядился внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Владимир». В программу благоустройства будут включены общественные пространства, набравшие наибольшее число голосов владимирцев.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт