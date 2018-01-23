Во Владимире начинается голосование за обновление парков и скверов

Во Владимире начинается голосование за обновление парков и скверов. Но если в прошлом году, владимирцы голосовали в интернете, то на этот раз будет организована процедура с урнами и бумажными бюллетенями.

По распоряжению Андрея Шохина, на этой неделе в областной столице откроются 10 участков, располагаться они будут в крупных торговых центрах, на рынках, а также в здании ВлГУ на улице Горького и городском управлении ЖКХ.

Любой желающий сможет зайти на участок, получить от волонтеров бюллетень для голосования и отдать свой голос за общественное пространство, которое нуждается в благоустройстве. Голосование пройдет с 25 января по 9 февраля.

В список уже включены 13 адресов - скверы на улицах Чайковского, у кафе «Новинка», в Энергетике и Юрьевце, территория Соловьиного пруда и пруда на улице Комиссарова, улицы исторического центра, сквер им. Гоголя, бульвар Художника Иванова и другие. Однако, голосующий может предложить и свой собственный вариант.

До 1 марта будут разработаны дизайн-проекты территорий-финалистов. С 1 по 13 марта их опубликуют на официальном интернет-сайте администрации города Владимира vladimir-city.ru, чтобы с ними могли познакомиться все горожане. А 18 марта состоится окончательное голосование по отбору общественных территорий, которые предстоит благоустроить в городе Владимире в 2018-2019 годах.

19 марта счетные комиссии направят протоколы результатов голосования жителей в городскую Общественную комиссию, 21 марта комиссия подведет итоги голосования, и в течение четырех дней итоговый протокол будет размещен на официальном сайте мэрии.

Процедура народного волеизъявления завершится 31 марта 2018 года. К этому времени Андрей Шохин распорядился внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Владимир». В программу благоустройства будут включены общественные пространства, набравшие наибольшее число голосов владимирцев.





Автор: Владимирская служба новостей