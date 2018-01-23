Сделать ЭКО во Владимире можно будет бесплатно

В конце января во Владимире состоится открытие клиники, где будут проводить бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения. Расположена она будет по адресу улица Студеная гора, 14. В штате клиники – 20 медиков, 60% из которых врачи-специалисты. Врач-эмбриолог приехал из Казани, а врач-репродуктолог – из Брянска.

Медцентр рассчитан на 700 посещений в год, и имеет в своем составе операционную, оснащенную высокотехнологичным медицинским оборудованием, дневной стационар и 4 кабинета приема. В арсенале медиков – современная лаборатория ЭКО. Объем инвестиций составил 25 млн рублей.

Группа компаний «Мать и дитя» пришла во Владимирскую область в начале 2017 года, открыв в областном центре клинику вспомогательных репродуктивных технологий. Клиника оказывала комплекс консультативных и диагностических услуг, а саму процедуру ЭКО владимирским пациенткам проводили в Ярославле. Теперь экстракорпоральное оплодотворение будет проводиться во Владимире в условиях дневного стационара, что повысит доступность процедуры ЭКО.

В 2017 году клиника «Мать и дитя» провела по системе ОМС 103 процедуры ЭКО пациенткам из Владимирской области, 29 женщин забеременели. Результативность ЭКО составила около 30%, что считается хорошим показателем.

В 2017 году процедура ЭКО за счет средств ОМС была проведена 621 женщине из Владимирской области, у 236 из них наступила беременность.

Автор: Владимирская служба новостей