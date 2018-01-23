Нетрезвая бабушка угробила внука

В Вязниковском районе начата проверка по факту смерти новорожденного. По данным следствия, 15 января этого года бабушка находилась дома вместе со своим внуком. Когда он заплакал, она подошла к кроватке и вынула малыша. Однако во время укачивания, женщина выронила ребенка. Дело в том, что в тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

3-месячный малыш при падении на пол получил серьезные травмы головы. Несмотря на случившееся, родные сразу не обратились за медпомощью. Только при ухудшении состояния здоровья мальчика ночью 17 января ребенка доставили в больницу, но проведенный комплекс реанимационной помощи не принес никаких результатов. Спустя некоторое время новорожденных умер. Согласно заключению экспертов, причиной гибели мальчика явилась черепно-мозговая травма в сочетании с нараставшим отеком головного мозга.

Отметим, матерью погибшего была 17-летняя девушка. Это уже второй ее ребенок. Первому — 1,5 года. Сейчас он изъят из семьи и передан под опеку государства. Уполномоченными органами под контролем следствия будет решаться дальнейшая судьба ребенка.





Автор: Владимирская служба новостей