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23.01.2018 12:09

Владимирцы вспомнили студенческие годы
Специалисты сайта по поиску работы HeadHunter в преддверие Дня студента выяснили, как владимирцы выбирали учебное заведение, сложным ли было обучение, и чем они занимались до получения диплома.
Половина опрошенных утверждают, что выбор вуза или суза они сделали самостоятельно, без давления близких. 22% считает, что родные оказали влияние на их выбор, а только благодаря давлению выбор сделали 9% жителей.
Из тех же, кого буквально заставили пойти учиться на определенную специальность, больше всего госслужащих (8%) и представителей сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%).
Во время учебы большинство развивали общие интеллектуальные способности (56%), 37% приобрели профессиональные навыки, каждый второй научился находить выход из сложных ситуаций, а каждый четвертый узнал, что такое самодисциплина и нашел новых друзей. При этом только 14% нашли свое призвание. 
Владимирцев, которые ничему не научились и ничего не извлекли в период обучения, совсем немного – лишь 4%, при этом еще 8% отмечают, что «хорошо повеселились» во время учебы и 6% организовали свою личную жизнь.
А вот сложно ли было учиться, положительно на этот вопрос ответили 22% респондентов, 74% не вспомнили ни каких трудностей за годы обучения.
Средняя оценка выпускников вузов качества полученных знаний составила 3,7 балла, выпускники колледжей и ПТУ оценили качество знаний в своих учебных заведениях в 3,8 балла. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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