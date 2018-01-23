Владимирцы вспомнили студенческие годы

Специалисты сайта по поиску работы HeadHunter в преддверие Дня студента выяснили, как владимирцы выбирали учебное заведение, сложным ли было обучение, и чем они занимались до получения диплома.

Половина опрошенных утверждают, что выбор вуза или суза они сделали самостоятельно, без давления близких. 22% считает, что родные оказали влияние на их выбор, а только благодаря давлению выбор сделали 9% жителей.

Из тех же, кого буквально заставили пойти учиться на определенную специальность, больше всего госслужащих (8%) и представителей сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%).

Во время учебы большинство развивали общие интеллектуальные способности (56%), 37% приобрели профессиональные навыки, каждый второй научился находить выход из сложных ситуаций, а каждый четвертый узнал, что такое самодисциплина и нашел новых друзей. При этом только 14% нашли свое призвание.

Владимирцев, которые ничему не научились и ничего не извлекли в период обучения, совсем немного – лишь 4%, при этом еще 8% отмечают, что «хорошо повеселились» во время учебы и 6% организовали свою личную жизнь.

А вот сложно ли было учиться, положительно на этот вопрос ответили 22% респондентов, 74% не вспомнили ни каких трудностей за годы обучения.

Средняя оценка выпускников вузов качества полученных знаний составила 3,7 балла, выпускники колледжей и ПТУ оценили качество знаний в своих учебных заведениях в 3,8 балла.

Автор: Владимирская служба новостей