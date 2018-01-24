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Новости
24.01.2018 08:07

В Муромском районе 23 семьям вручат ключи от новых квартир
Сегодня в поселке Зимёнки Муромского района состоится вручение ключей от квартир, приобретенных в рамках подпрограммы «Социальное жильё» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области». Жилищные условия изменятся к лучшему сразу у 23 семей. 
В церемонии ожидается участие директора департамента строительства и архитектуры областной администрации Дмитрия Золина.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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