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Новости
23.01.2018 12:01

Успех владимирских спортсменов на Международных играх
Представители Владимирской области Ксения Горчакова и Артем Семенов завоевали медали на Открытом Европейском турнире по Специальному дзюдо, который проходил в рамках Восьмых Международных спортивных игр для инвалидов в финском Олимпийском и Паралимпийском тренировочном центре «Паюлахти». Оба спортсмена входят в региональное отделение Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, являются победителями Первенства России по дзюдо спорт ЛИН-2017. 
На турнире по результатам взвешивания у Артема Семенова определились четыре соперника, у 14-летней Ксении Горчаковой - пять соперниц. После совместной тренировки все заявленные соперницы в абсолютной весовой категории отказались бороться с российской спортсменкой, в связи с чем она оказалась победительницей соревнований без участия в поединках. 
В дальнейшем тренер и спортсменка попросили организаторов разрешить Ксении бороться в абсолютной весовой категории среди мужчин. В итоге соперниками Горчаковой стали пять спортсменов из Швейцарии, Финляндии и Голландии. В первых двух схватках Ксения одержала уверенные победы, третью схватку со швейцарским спортсменом проиграла, четвертая и пятая схватки были наиболее напряженными. Так, в четвертой схватке основное и дополнительное время закончилось ничьей, но по решению судей победу присудили спортсмену из Финляндии. В последней схватке, также с представителем Финляндии, Ксения проигрывала до самых последних секунд, но за три секунды до окончания времени произвела бросок, за который получила иппон. 
По результатам всех схваток с мужчинами Ксения заняла третье место, завоевав бронзовую медаль. Также девушку признали чемпионкой среди женщин и наградили золотой медалью. 
Соперниками Артема Семенова стали спортсмены из Швейцарии, Финляндии и Эстонии. В результате поединков Артем одержал победу над четырьмя соперниками, завершив все свои схватки досрочно и завоевав золотую медаль.
Всего в турнире участвовали спортсмены из девяти стран. Соревнования проходили в пяти различных видах спорта: дзюдо, сидячий волейбол, легкая атлетика, пауэрлифтинг и теннис для слепых. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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