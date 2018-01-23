В 2017 году во Владимирской области было выдано 5836 сертификатов на маткапитал

В прошлом году во Владимирской области было выдано 5836 сертификатов на материнский капитал.

Самым популярным направлением его расходования остается улучшение жилищных условий – 92,5% от подавших заявление.

Помимо этого ПФР приняло 2630 заявок на обучение детей и 20 заявок на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.

Полностью распорядились средствами материнского капитала 49,4% владельцев сертификата.

Отметим, с этого года в программу маткапитала внесен ряд дополнений.

Во-первых, с 1 января Пенсионный фонд принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Более подробно с условиями получения этой выплаты можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Пенсионного фонда.

Во-вторых, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

Наконец, возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей