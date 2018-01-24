«Студенческий десант» высадится во Владимире

«Студенческий десант» высадится сегодня во Владимире. Так называется акция, организованная региональным управлением МВД России и посвящена предстоящему Дню студента. Ее участники — учащиеся вузов и колледжей. Ребята проведут один день вместе с сотрудниками полиции, ГИБДД, по делам несовершеннолетних и участковыми, познакомятся с их работой и получат ответы на все интересующие вопросы.

Акция начнется в 10 утра.

Автор: Владимирская служба новостей