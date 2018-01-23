Во Владимире под колеса авто попали два пешехода

Накануне во Владимире под колеса авто попали два пешехода. Первое ДТП произошло на улице Дзержинского. «БМВ-630» сбил 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». У пострадавшей — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Аналогичная авария произошла и на на улице Б. Московская. Иномарка наехала на 60-летнюю пенсионерку. У пожилой женщины — небольшие ушибы. А вот виновник с места ДТП скрылся, но был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Автор: Владимирская служба новостей