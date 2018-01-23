В ГИБДД подвели итоги 2017 года

Начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Новиков подвели итоги 2017 года.

В целом обстановку с аварийностью на территории Владимирской области по итогам года можно охарактеризовать как стабильную. Принимаемые в прошедшем году меры позволили сократить число дорожно-транспортных происшествий на 2,9%, погибших на 6,7% и раненых на 2%.

Кроме этого, при незначительном сокращении числа ДТП с участием пешеходов на 1,4%, количество наездов на них на пешеходных переходах увеличилось более чем на 17%. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов в истекшем году проводился комплекс мероприятий, в том числе операция «Пешеход», информационно-пропагандистские кампании «Яркая личность», «Сложности перехода» и «Безопасный переход».

Также, начальник управления рассказал журналистам, что проводимая целенаправленная работа по профилактике ДТП с участием водителей в состоянии опьянения дает свои результаты уже второй год подряд. Количество таких автоаварий в совокупности с происшествиями, при оформлении которых водители отказались проходить медицинское освидетельствование уменьшилось на 8%.

Начальник управления не оставил без внимания и оказание государственных услуг населению. Он пояснил, что в настоящее время Госавтоинспекцией оказываются три государственные услуги: предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения, регистрация автомотранспортных средств, прием у кандидатов в водители экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений. Постоянно мониторится ситуация в регистрационных подразделениях. Так, в декабре 2017 года наиболее загруженными днями были вторник, четверг и суббота с 9:00 до 13:00. Наиболее благоприятными для посещения днями являются: среда и пятница с 14:00 до 18:00, а также понедельник в течение всего времени приема. Кроме этого, осуществлен комплекс мер, позволяющий сократить время ожидания граждан в очереди при обращении для получения услуг. Среднее время ожидания в очереди по итогам года составляет 9,39 мин, а среднее время оказания государственных услуг составляет 19 минут. По итогам года процент предоставленных государственных услуг в электронном виде от общего числа обратившихся составил 73%. Как отметил руководитель Госавтоинспекции, этому способствовали проводимая разъяснительная работа среди учащихся автошкол и на предприятиях имеющих значительный автопарк, а также возможность оплаты госпошлины на портале государственных услуг со скидкой в 30%.

Автор: Владимирская служба новостей