Губернатор Светлана Орлова встретилась с представителями ОНФ

На встрече активистов владимирского отделения Общероссийского народного фронта с губернатором области Светланой Орловой представители ОНФ передали главе региона общественные предложения, выработанные на региональной конференции Народного фронта. Во встрече участвовали сопредседатели регионального штаба ОНФ, руководители региональных рабочих групп Народного фронта и координаторы проектов ОНФ, а со стороны администрации области присутствовали заместители губернатора и руководители профильных департаментов.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Сливин проинформировал главу области об основных итогах деятельности активистов ОНФ в минувшем году, основной акцент он сделал на реализации приоритетных проектов ОНФ.





«С учетом мнения граждан были капитально отремонтированы 82 дороги, ямочный ремонт проведен на 112 участках дорог, 28 участков дорог, лидирующих в рейтинге, уже включены в планы ремонта на 2018 г. В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка устранено 22 свалки, в том числе семь – силами активистов ОНФ. При участии общественников благоустроено 30 дворов и пять общественных пространств. Передаваемые в администрацию области общественные предложения сформированы по итогам мониторингов общественного мнения и направлены на улучшение работы органов исполнительной власти региона и повышение качества жизни граждан», – подчеркнул Сливин.





Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Татьяна Питиримова обратила внимание губернатора на проблемы здравоохранения.





«При оптимизации учреждений здравоохранения необходимо принять меры, направленные на обязательное привлечение общественности к обсуждению планируемых изменений. К сожалению, областной департамент здравоохранения, даже принимая правильные управленческие решения при изменении сети медучреждений, нередко объясняет людям их необходимость уже на стадии реализации таких шагов. В результате случаи недовольства граждан имели место при реорганизации работы скорой помощи в Вязниковском районе и больницы в Струнино. Чтобы не допускать подобных фактов, руководителям облздрава надо чаще встречаться с населением, проводить общественные слушания, публиковать их итоги в региональных СМИ», – считает Питиримова.





Член регионального штаба ОНФ Галина Мизелева остановилась на общественных предложениях, направленных на повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и общественной активности граждан.





«НКО могут выполнять большой спектр социальных услуг, ныне реализуемых государственными службами, но для этого требуется повысить прозрачность конкурсных процедур и подведения их итогов. Кроме того, важно обеспечить доступ НКО к упоминанию в социальной рекламе в СМИ. Для вовлечения граждан в принятие управленческих решений необходимо всемерно развивать систему территориального общественного самоуправления», – отметила Мизелева.





В ходе встречи губернатор области и представители ОНФ обсудили важнейшие вопросы развития региона, необходимость объединить усилия органов исполнительной власти и общественников.





«В пакет общественных предложений активистов ОНФ вошло более 30 инициатив, выработанных, в том числе, с учетом мнения граждан. Мы надеемся, что администрация области сформирует «дорожную карту» по их реализации для того, чтобы конечным результатом стало повышение качества жизни жителей Владимирской области», – обратился к губернатору области сопредседатель регионального штаба Народного фронта Сергей Кравченко.

Автор: Владимирская служба новостей