Семье погорельцев оказывается всесторонняя помощь

В минувшую пятницу в посёлке Вяткино Судогодского района сгорел частный деревянный 2-этажный коттедж. В итоге без жилья осталась многодетная семья. Без помощи людей не оставили. В частности, одну из девочек разместили в санатории Владимира, еще две проживают у крёстной в Вяткино.

До 25 января пострадавшей семье будет предоставлена материальная помощь в размер 36 тыс. рублей. Кроме того, оформляются документы на предоставление единовременной денежной выплаты в размере 60 тыс. рублей по социальному контракту, который предоставляется семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Сегодня семье передадут новую одежду, обувь и канцелярские принадлежности для детей, а также одеяла, подушки, комплекты постельного белья и продукты питания (крупы, макароны, консервы мясные и рыбные, печенье, сахар и кондитерские изделия).

Администрация Судогодского района решает вопрос об обеспечении семьи жилым помещением, ей будет оказана адресная социальная помощь в размере 25 тысяч рублей. Также материальная помощь будет оказана со стороны Вяткинского сельского поселения. На базе ДК деревни Вяткино и в деревне Бараки развернуто 2 пункта по сбору вещей для пострадавших. Расчетный счет погорельцев размещен в социальных сетях. За счет спонсоров семья будет обеспечена детской спальной мебелью. Владимирская региональная общественная организация сообщества многодетных семей «Счастливая семья» в г.Судогда предоставляет семье угловой диван. Администрация Вяткинской средней школы обеспечила учащихся девочек учебниками и школьными принадлежностями.

Автор: Владимирская служба новостей