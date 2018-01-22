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Новости
22.01.2018 17:10

Болеть стали чаще
На прошедшей неделе во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 8 тысяч человек, более 5,5 тысяч из которых — дети до 14 лет. В г. Владимир за неделю зарегистрировано почти 3 тысячи обращений. Регистрируется превышение эпидпорога на 19,5%.
За неделю было обследовано 29 человек, положительный результат получен у 5 человек, у 2-х - вирусы гриппа (А/H1N1) pdm–09, еще у двоих - аденовирусная инфекция и у одного человека - парагриппа.
Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют пропить курс витаминов, чаще проветривать, увлажнять и убирать помещения, а ещё чаще мыть руки. Вероятность ОРВИ уменьшает полноценное сбалансированное питание, активный образ жизни, возможность выспаться и позитивный настрой.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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