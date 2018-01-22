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Новости
22.01.2018 17:07

Активисты проекта «Народный контроль» проверили "Ашан"
Активисты проекта «Народный контроль» посетили три торговых точки "Ашана" во Владимире. В первой были обнаружены товары, на которых не было никакой информации: развесное печенье, некоторые сорта макаронных изделий и конфет. В другом владимирском «Ашане» на выпечке не было даты изготовления и срока годности. Кроме того, претензии были к «Уголку потребителя». И в третьем гипермаркете «народные контролёры» обратили внимание сотрудников магазина на сильную загрязнённость контейнеров, в которых находится развесная продукция. Самым большим нарушением стало присутствие двух наименований продуктов с истёкшим сроком годности. Покупателям предлагалось приобрести просроченные семена подсолнечника и хлебобулочные изделия «Соломка». Также активисты обратили внимание сотрудников магазинов на постоянные жалобы со стороны покупателей на то, что в час-пик работает только три кассы. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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