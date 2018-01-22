В Киржаче задержан «квартирный» вор

В Киржаче задержан «квартирный» вор. Им оказался подросток из Москвы. По данным следствия, в ноябре прошлого года молодой человек находился в гостях у знакомого в Киржаче. Когда в комнате никого не было, юноша похитил ноутбук стоимостью 45 тысяч, после чего покинуть квартиру. Затем в начале январе несовершеннолетний украл у знакомого серебряные изделия стоимостью более 40 тысяч рублей. Часть похищенного имущества он успел продать, часть была изъята полицейскими. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей