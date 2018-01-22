День студента - на катке

Праздник, посвященный Дню студента, состоится в предстоящий четверг на катке в парке Пушкина Владимира. Придя сюда, студенты попадут на народные гулянья. Гостей ждут игры и конкурсы, призы и подарки, флешмобы и танцы на льду под зажигательные треки от DJ BALU. Все желающие смогут угоститься сбитнем и ароматным чаем с баранками. День студента на катке пройдет 25 января и начнется в 18 часов. Участие в празднике бесплатное.

Автор: Владимирская служба новостей