Владимир избавят от незаконной рекламы

На этой неделе, 24 января, в городе Владимир начнется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — более 90 баннеров. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Комиссарова, Фатьянова, Пугачева, Мира, Большая Московская, Большая Нижегородская, Студеная гора, Безыменского, Верхняя Дуброва, Куйбышева, Гастелло и на проспекте Строителей.

Те предприниматели, кто не успели самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.

Автор: Владимирская служба новостей