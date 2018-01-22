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Новости
22.01.2018 12:49

Владимир избавят от незаконной рекламы
На этой неделе, 24 января, в городе Владимир начнется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — более 90 баннеров. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Комиссарова, Фатьянова, Пугачева, Мира, Большая Московская, Большая Нижегородская, Студеная гора, Безыменского, Верхняя Дуброва, Куйбышева, Гастелло и на проспекте Строителей.
Те предприниматели, кто не успели самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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