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Новости
22.01.2018 10:38

Владимирское "Торпедо" возобновляет тренировки
Сегодня футболисты «Торпедо», находящиеся во Владимире, соберутся для того, чтобы провести первую тренировку в рамках подготовки к продолжению сезона 2017 - 2018 годов. К ним также присоединятся перспективные воспитанники нашей СШОР 1999 - 2001 годов рождения. Для них тренерский штаб чёрно-белых планирует провести селекционный сбор. 28 января этим составом торпедовцы примут участие в однодневном турнире, который пройдёт на полях спорткомплекса «Торпедо». Также среди его потенциальных участников числятся команды Коврова, Мурома, а также сборная ветеранов черно-белых. В полном составе владимирское «Торпедо» соберётся на полноценный домашний сбор 5 февраля.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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