ВлГУ получит 4 млн. рублей на реализацию инновационных проектов

Два инновационных проекта Владимирского государственного университета победили в конкурсе, проводимом в рамках федеральной программы «СТАРТ» Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Автором первого проекта - «Разработка промышленной технологии жидкофазного реакционного синтеза металломатричных нанокомпозитов для ответственных изделий машиностроения» - является коллектив ученых Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ и сотрудников и Регионального объединенного центра инженерных компетенций и наукоёмких технологий, созданного в рамках программы развития опорного университета Владимирской области.

Этот проект направлен на создание новых импортозамещающих опытно-промышленных технологий получения изделий ответственного назначения. К таким изделиям предъявляются повышенные требования по прочностным характеристикам, износостойкости, размерной стабильности и другим функциональным свойствам.

Технологии основаны на развитии компьютерных методов моделирования функциональных материалов. Это позволит ускорить и удешевить процесс разработки новых материалов и прогнозировать их поведение в различных условиях эксплуатации.

В рамках проекта на базе Технопарка ВлГУ будет создано малое инновационное предприятие, на котором разработанные технологии предполагается использовать для производства конкретных изделий по заказам предприятий.

Результаты проекта будут востребованы в разных отраслях промышленности. В качестве потенциальных потребителей рассматриваются предприятия общего и специального машиностроения, судостроения, железнодорожного транспорта, литейно-металлургического производства, горнодобывающей и горнообогатительной, нефтегазовой и атомной отраслей.

Второй проект - «Исследование и разработка эффективной информационно-телекоммуникационной системы цифровой внутриобъектовой оперативно-командной, громкоговорящей и телефонной связи» - подготовил коллектив кафедры электроники и вычислительной техники Муромского института ВлГУ.





«Мы разрабатываем программное обеспечение для видеосвязи, конференц-связи, голосовой связи, оповещения. Программу планируется использовать в системе без централизованного сервера, во внутренней локальной сети. Такая организация связи необходима в случае автономности объекта (например, судно, поезд) и повышенных требований к защите передаваемой информации. На первом этапе мы создаем программные продукты для персонального компьютера и микропроцессорных систем. На втором этапе будем развивать нашу идею до нового аппаратного комплекса, микропроцессорного устройства», – пояснил доцент Муромского института ВлГУ Александр Колпаков.





На реализацию каждого проекта выделено по 2 млн. рублей. Программа «СТАРТ» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.





Автор: Владимирская служба новостей