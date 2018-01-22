В ДТП погибли двое человек, пятеро травмированы

Смертельное ДТП произошло накануне в Селивановском районе. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас» легковой автомобиль «ВАЗ-2111» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Рено Сценик».

В результате аварии на месте погибли двое человек – 42-летний и 37-летняя пассажиры автомобиля «ВАЗ».

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы пятеро человек: 39-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» и 21-летняя водитель автомобиля «Рено Сценик», а также 18-летняя, 21-летняя и 25-летний пассажиры иномарки.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Автор: Владимирская служба новостей