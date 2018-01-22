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Новости
22.01.2018 09:34

В ДТП погибли двое человек, пятеро травмированы
Смертельное ДТП произошло накануне в Селивановском районе. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас»  легковой автомобиль «ВАЗ-2111» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Рено Сценик».
В результате аварии на месте погибли двое человек – 42-летний и 37-летняя пассажиры автомобиля «ВАЗ».
С травмами различной степени тяжести были госпитализированы пятеро человек: 39-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» и 21-летняя водитель автомобиля «Рено Сценик», а также 18-летняя, 21-летняя и 25-летний пассажиры иномарки.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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