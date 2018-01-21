6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Пойдете ли Вы на выборы Президента РФ 18 марта 2018 года?
1. Да/конечно
2. Возможно
3. Пока не решил(-а)
4. Нет
5. Мне это не интересно
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
21.01.2018 17:44

Во Владимире презентовали спортивное меню
Во Владимире презентовали спортивное меню, разработанное специально к Чемпионату мира по футболу 2018.  Акцент в нем сделан на блюдах, которые сочетаются с различными, в том числе авторскими, напитками. Каждое кафе, каждый ресторан разрабатывает уникальные предложения с использованием региональных продуктов. Гости смогут не только увидеть, но и попробовать лучшие кулинарные изыски Владимирской области. Кроме того, будет издан буклет для болельщиков с лучшими маршрутами по достопримечательностям, в том числе, гастрономическим.
Чемпионат пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Бакунин В.В. Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт