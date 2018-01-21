Во Владимире презентовали спортивное меню

Во Владимире презентовали спортивное меню, разработанное специально к Чемпионату мира по футболу 2018. Акцент в нем сделан на блюдах, которые сочетаются с различными, в том числе авторскими, напитками. Каждое кафе, каждый ресторан разрабатывает уникальные предложения с использованием региональных продуктов. Гости смогут не только увидеть, но и попробовать лучшие кулинарные изыски Владимирской области. Кроме того, будет издан буклет для болельщиков с лучшими маршрутами по достопримечательностям, в том числе, гастрономическим.

Чемпионат пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Автор: Владимирская служба новостей