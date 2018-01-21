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21.01.2018 17:37

Во Владимирской области планируется построить завод по глубокой переработке древесины
Во Владимирской области планируется построить завод по глубокой переработке древесины. Этот вопрос обсудили глава региона Светлана Орлова и турецкая делегация. 
Подготовка к реализации этого инвестиционного проекта ведётся с начала 2015 года. Под него был подобран земельный участок на территории посёлка Ворша Собинского района общей площадью 130 га. Между инвестором и немецкой компанией «Siempelkamp» достигнута договоренность о проектировании и изготовлении высокотехнологичного оборудования.
Объём инвестиций в проект составит 21,137 млрд. рублей. Инвестор планирует реализовать проект в течение 5 лет и создать до 1000 новых рабочих мест.
Готовить кадры для современного деревообрабатывающего производства планируется в учреждениях профессионального образования и опорном вузе Владимирской области. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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