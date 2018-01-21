Во Владимирской области планируется построить завод по глубокой переработке древесины

Во Владимирской области планируется построить завод по глубокой переработке древесины. Этот вопрос обсудили глава региона Светлана Орлова и турецкая делегация.

Подготовка к реализации этого инвестиционного проекта ведётся с начала 2015 года. Под него был подобран земельный участок на территории посёлка Ворша Собинского района общей площадью 130 га. Между инвестором и немецкой компанией «Siempelkamp» достигнута договоренность о проектировании и изготовлении высокотехнологичного оборудования.

Объём инвестиций в проект составит 21,137 млрд. рублей. Инвестор планирует реализовать проект в течение 5 лет и создать до 1000 новых рабочих мест.

Готовить кадры для современного деревообрабатывающего производства планируется в учреждениях профессионального образования и опорном вузе Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей