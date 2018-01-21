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21.01.2018 16:53
Смертельное ДТП произошло в Петушинском районе
Смертельное ДТП произошло в минувшую пятницу в Петушинском районе. На трассе М-7 «Волга» автомобиль «Skoda Octavia» выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик.
В результате аварии травмы, не совместимые с жизнью, получил водитель «Skoda Octavia». Мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Также госпитализированы пассажиры первого автомобиля - 57-летняя женщина и 5-летняя девочка. Еще одному пассажиру легкового автомобиля, 29-летней женщине, оказана медицинская помощь на месте.
По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Автор: Владимирская служба новостей