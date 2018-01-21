Смертельное ДТП произошло в Петушинском районе

Смертельное ДТП произошло в минувшую пятницу в Петушинском районе. На трассе М-7 «Волга» автомобиль «Skoda Octavia» выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик.

В результате аварии травмы, не совместимые с жизнью, получил водитель «Skoda Octavia». Мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Также госпитализированы пассажиры первого автомобиля - 57-летняя женщина и 5-летняя девочка. Еще одному пассажиру легкового автомобиля, 29-летней женщине, оказана медицинская помощь на месте.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Автор: Владимирская служба новостей