Житель Киржача занимался продажей "паленого" алкоголя

В Киржаче полицейские пресекли попытку реализации контрафактного алкоголя. По информации регионального управления МВД, сбыть подделку пытался 56-летний мужчина, который ранее уже был осужден за подобное преступление. В гараже местного жителя полицейские нашли 40 бутылок алкоголя, на которые были наклеены известные марки элитного спиртного. Мужчина планировал продать его по заниженной стоимости.

В итоге, незаконно используя чужой товарный знак, он причинил правообладателю ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей