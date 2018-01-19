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Новости
19.01.2018 12:14

Житель Киржача занимался продажей "паленого" алкоголя
В Киржаче полицейские пресекли попытку реализации контрафактного алкоголя. По информации регионального управления МВД, сбыть подделку пытался 56-летний мужчина, который ранее уже был осужден за подобное преступление. В гараже местного жителя полицейские нашли 40 бутылок алкоголя, на которые были наклеены известные марки элитного спиртного. Мужчина планировал продать его по заниженной стоимости. 
В итоге, незаконно используя чужой товарный знак, он причинил правообладателю ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.  
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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