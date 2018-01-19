Кондуктор высадила из автобуса школьницу: новые подробности
Стали известны новые подробности инцидента, во время которого кондуктор высадила из автобуса девочку, у которой из носа потекла кровь. По данным Следкома, 16 января 14-летняя школьница после учебных занятий на остановке улица Погодина города Владимира вошла в автобус №152. Во время поездки у нее из носа потекла кровь, справиться самостоятельно с ситуацией девочка не смогла и обратилась за помощью к кондуктору с просьбой дать ей перекись. Не имея в наличии данного препарата, работник «БигАвтоТранса» предложила девочке выйти на остановке в Боголюбово и обратиться в местный медпункт, расположенный за монастырем. Несовершеннолетняя вышла из автобуса, но не смогла в незнакомом месте найти больницу и позвонила родителям. Прохожая заметила девочку, отвела ее в монастырь, где врач оказал ей помощь, а затем ребенка доставили до дома.
Со слов мамы, в настоящее время дочка чувствует себя хорошо, продолжает посещать учебные занятия в школе.
В рамках проверки оцениваются действия руководства и работников «БигАвтоТранса» на предмет неукоснительного исполнения требований отраслевого законодательства Министерства здравоохранения и Министерства транспорта России, регулирующего правила комплектации и применения аптечки первой помощи и безопасной перевозки пассажиров.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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