Владимир посетила делегация Бухарской области Республики Узбекистан. Встречу с гостями провел замгубернатора Александр Трутнев. Он презентовал агропромышленный потенциал Владимирской области, отметив, что основными покупателями продовольственных и сельхозтоваров нашего региона являются страны СНГ. Основа экспорта – это шоколад, мучные изделия, злаки, минеральные воды и спирт. К нам в регион завозят какао-пасту, овощи консервированные, солод, пиво и алкогольные напитки.
Представители Бухарской области проявили интерес к поставкам на свой рынок владимирской сельскохозяйственной продукции (сливочного масла, картофеля, хлебобулочных изделий и премиксов). В свою очередь Владимирская область заинтересована в поставках из Узбекистана свежих фруктов и сухофруктов.
На встрече также обсуждался вопрос о строительстве крупного логистического комплекса и о создании торгового дома с продукцией узбекистанского производства на территории Владимирской области.
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