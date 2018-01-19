Владимирская сельхозпродукция заинтересовала узбекскую делегацию

Владимир посетила делегация Бухарской области Республики Узбекистан. Встречу с гостями провел замгубернатора Александр Трутнев. Он презентовал агропромышленный потенциал Владимирской области, отметив, что основными покупателями продовольственных и сельхозтоваров нашего региона являются страны СНГ. Основа экспорта – это шоколад, мучные изделия, злаки, минеральные воды и спирт. К нам в регион завозят какао-пасту, овощи консервированные, солод, пиво и алкогольные напитки.

Представители Бухарской области проявили интерес к поставкам на свой рынок владимирской сельскохозяйственной продукции (сливочного масла, картофеля, хлебобулочных изделий и премиксов). В свою очередь Владимирская область заинтересована в поставках из Узбекистана свежих фруктов и сухофруктов.

На встрече также обсуждался вопрос о строительстве крупного логистического комплекса и о создании торгового дома с продукцией узбекистанского производства на территории Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей