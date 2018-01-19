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Новости
19.01.2018 11:46

Крещенские купели Владимира посетило более 4 тысяч человек
Во Владимире прошли традиционные крещенские купания. Купели были организованы на озерах Семязино и Глубокое, в Заклязьменском и на Гусинке. За безопасностью следила полиция и бригады скорой помощи. Одним из самых посещаемых стало Семязино. Как и на других водоемах, в семязинском льду вырезали купель размером 2 на 3 метра, сделали деревянные мостки и сходы. Для обогрева и переодевания на берегу установили теплые шатры и развели костры. Кроме того всех желающих угощали горячим чаем с баранками и кашей из полевых кухонь. 
По подсчетам городского управления гражданской защиты, в эту ночь крещенские купели города Владимира посетили более 4 тысяч человек, а в обряде крещенского купания участвовали около 2 тысяч владимирцев. Обряд прошел без происшествий и несчастных случаев.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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