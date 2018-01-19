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Новости
19.01.2018 10:43

В Меленковском районе сиделка обокрала пенсионерку
В Меленковском районе сиделка обокрала пенсионерку. Кража произошла в начале января. По данным регионального Управления МВД, вечером к бабушке-инвалиду в квартиру проник неизвестный, выключил свет и накинул на нее покрывало. После чего похитил кошелек и скрылся. Добычей вора стали 6 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено, что некоторое время назад за пенсионеркой ухаживала 32-летняя женщина. Проработав у потерпевшей около двух недель, она была вынуждена уйти из-за болезни. Однако получить полагающуюся выплату от пенсионерки так и не смогла. Тогда женщина решила самостоятельно забрать деньги. 
Подозреваемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Похищенные деньги женщина вернула.
В настоящее время в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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