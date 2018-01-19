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19.01.2018 10:24
Владимирская область вошла в ТОП-5 внутреннего туризма России в новогодние праздники
Владимирская область вошла в ТОП-5 внутреннего туризма России в новогодние праздники. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.
33 регион занял в списке 5 место. В январские каникулы к нам приезжало более 200 тысяч туристов.
Опередили нашу область Москва, которую посетило почти 5 миллионов человек, Московская область (2,7 млн.), Краснодарский край (600 тысяч человек), Санкт-Петербург (400 тысяч человек).
Также в десятку попали Тюменская, Вологодская, Саратовская области, Башкирия и Татарстан.
Автор: Владимирская служба новостей