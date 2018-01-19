Владимирская область вошла в ТОП-5 внутреннего туризма России в новогодние праздники

Владимирская область вошла в ТОП-5 внутреннего туризма России в новогодние праздники. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат

33 регион занял в списке 5 место. В январские каникулы к нам приезжало более 200 тысяч туристов.

Опередили нашу область Москва, которую посетило почти 5 миллионов человек, Московская область (2,7 млн.), Краснодарский край (600 тысяч человек), Санкт-Петербург (400 тысяч человек).

Также в десятку попали Тюменская, Вологодская, Саратовская области, Башкирия и Татарстан.





Автор: Владимирская служба новостей