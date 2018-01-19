6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Пойдете ли Вы на выборы Президента РФ 18 марта 2018 года?
1. Да/конечно
2. Возможно
3. Пока не решил(-а)
4. Нет
5. Мне это не интересно
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
19.01.2018 09:59

Кондуктор автобуса высадила школьницу на мороз
Кондуктор автобуса №152 высадила на мороз школьницу, у которой из носа потекла кровь. Инцидент произошел 16 января в районе Боголюбово. 
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится доследственная проверка, в рамках которой действиям (бездействию) руководителей транспортной компании «БигАвтоТранс» и ее работникам, допустившим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставление малолетнего ребенка в условиях опасности, дается принципиальная оценка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Вместе с тем, следователи ищут свидетелей произошедшего. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данной ситуации, просьба позвонить по телефону: 8-999-776-35-27 –заместитель руководителя Октябрьского межрайонного следственного отдела СК России Денис Владимирович Пушкарев.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Бакунин В.В. Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт