Кондуктор автобуса высадила школьницу на мороз

Кондуктор автобуса №152 высадила на мороз школьницу, у которой из носа потекла кровь. Инцидент произошел 16 января в районе Боголюбово.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится доследственная проверка, в рамках которой действиям (бездействию) руководителей транспортной компании «БигАвтоТранс» и ее работникам, допустившим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставление малолетнего ребенка в условиях опасности, дается принципиальная оценка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вместе с тем, следователи ищут свидетелей произошедшего. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данной ситуации, просьба позвонить по телефону: 8-999-776-35-27 –заместитель руководителя Октябрьского межрайонного следственного отдела СК России Денис Владимирович Пушкарев.

Автор: Владимирская служба новостей