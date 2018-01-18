Планировку улицы Горького предлагают изменить

Во Владимире состоялись публичные слушания по проекту планировки улицы Горького и прилегающих к ней территорий.

Застройка одной из главных улиц Октябрьского района сложилась еще в 1950-1970-е годы, но сегодня улица Горького вобрала в себя функции крупного жилого и делового района и в то же время - важной городской магистрали.

Проект планировки разрабатывала компания «СпецПро». Представляя проект на публичных слушаниях, разработчики подробно рассказали о предлагаемых решениях ключевых вопросов, поставленных в техническим задании. Один из них - транспортный. В частности, проектировщики предлагают расширить на 7 метров участок дороги от пересечения улиц Горького и Мира до Ерофеевского спуска, упорядочить существующие парковки и привести «карманы» для транспорта в соответствие с действующими нормами. Это позволит выделить для общественного транспорта отдельную полосу и добавить пространства для автомобилей.

Учитывая пожелания велосипедистов, на всем протяжении улицы Горького появятся велодорожки. Изменения затронут и остановок общественного транспорта. Остановку «Улица Гастелло», расположенную по направлению в сторону «пекинки», предлагается сместить на 53 метра ближе к ВлГУ и обустроить между домами №78 и №82. Благодаря этому проектировщики рассчитывают снизить аварийность и «расшить» дорожные заторы в районе поворота на улицу Гастелло.

Отдельная история - создание единого колористического стиля улицы Горького. Учитывая ее исторические и архитектурные особенности, проектировщики предложили свое цветовое решение для каждого здания. В перспективе это позволит вернуть улице классический вид, подчеркнув особенности застройки середины прошлого века.

Присутствовавшие на слушаниях жители, в частности, старшие по домам, высказали озабоченность будущим зеленых насаждений, высаженных вдоль проезжей части. Проектировщики заверили, что получили от администрации города четкое указание сохранить деревья от массовой вырубки. Улица Горького была и останется традиционно зеленой.

Все замечания и предложения, высказанные на слушаниях, занесли в протокол, который будет направлен в управление строительства и архитектуры мэрии. Кроме того, жители могут предать свои письменные предложения в администрацию Октябрьского района.





Автор: Владимирская служба новостей