В Собинке расследуется уголовное дело по факту смерти пациентки

В Собинке расследуется уголовное дело по факту смерти пациентки. По данным следствия, 26 октября 2017 года машина «скорой медицинской помощи» доставила женщину с острым приступом панкреатита в хирургическое отделение Собинской районной больницы. Пациентку осмотрел врач, восстановил анамнез, провел лабораторные исследования и назначил лечение. Состояние женщины улучшилось, но наблюдение и проявляющиеся симптомы привели врачей к решению о проведении экстренной операции. Пациентку прооперировали 30 октября, поместили в реанимацию. По показаниям 2 ноября ее оперировали повторно. Однако состояние здоровья ухудшалось с каждым днем и 5 ноября ее перевезли в реанимационное отделение областной клинической больницы. Несмотря на проведенные комплексные мероприятия, 5 декабря 2017 года 45-летняя женщина скончалась.

Следователь детально исследует обстоятельства смерти жительницы Собинского района и оценивает качество и эффективность предоставленных ей медицинских услуг на всех этапах оказания медицинской помощи. Основной акцент уделяется оценке действий медицинских сотрудников Собинской районной больницы на предмет адекватности оказания помощи больной и обеспечения бездефектного оперативного вмешательства. Назначен комплекс необходимых экспертиз, осуществляется взаимодействие с департаментом здравоохранения администрации области.

У женщины осталось двое детей, младшему – 16 лет.

Автор: Владимирская служба новостей