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19.01.2018 08:13

Православные отмечают праздник Крещения Господня
Сегодня православные отмечают праздник Крещения Господня или Святого Богоявления. По традиции, ночью, с четверга на пятницу, многие жители области участвовали в купаниях. Окунулись в холодную воду около 9 тысяч человек. Для Крещенского обряда на местных водоемах подготовили 52 купели, безопасность людей обеспечивали сотрудники органов внутренних дел, частных охранных предприятий, представители добровольных народных дружин и казачества, сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Во Владимире крещенские купания прошли на озерах Семязино, Глубокое, Заклязьменское и Гусинка. 
Происшествий не допущено.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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