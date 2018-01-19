Православные отмечают праздник Крещения Господня

Сегодня православные отмечают праздник Крещения Господня или Святого Богоявления. По традиции, ночью, с четверга на пятницу, многие жители области участвовали в купаниях. Окунулись в холодную воду около 9 тысяч человек. Для Крещенского обряда на местных водоемах подготовили 52 купели, безопасность людей обеспечивали сотрудники органов внутренних дел, частных охранных предприятий, представители добровольных народных дружин и казачества, сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Во Владимире крещенские купания прошли на озерах Семязино, Глубокое, Заклязьменское и Гусинка.

Происшествий не допущено.

Автор: Владимирская служба новостей