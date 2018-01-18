В этом году порядок проведения диспансеризации немного изменился

В этом году порядок проведения диспансеризации немного изменился. Из первого этапа исключены общие анализы крови, мочи, а также УЗИ. Кроме того, ЭКГ будут проходить только те пациенты, которые находятся в группах риска (мужчины старше 35 лет и женщины старше 45 лет). При наличии у пациента индивидуальных показаний врач назначит нужное исследование.

Вместе с тем появились и дополнительные обследования. Например, женщины от 39 до 51 года будут проходить маммографическое исследование раз в два года. Также раз в два года всем пациентам от 49 лет будет проводиться анализ кала на скрытую кровь с целью выявления рака кишечника.

Мужчинам от 45 лет и женщинам старше 55 лет с повышенным артериальным давлением, холестерином и избыточной массой тела будет назначаться дуплексное сканирование брахицефальных артерий, которое показывает, насколько вероятен риск развития инсульта. При повышенном показателе ПСА обязательна консультация уролога или хирурга. При подозрении на рак толстой кишки проведут колоноскопию и т.д.

Напоминаем. что диспансеризация проводится один раз в три года в возрастные периоды, утвержденные приказом Минздрава России от 26.10.2017 №869н. В 2018 году государство обеспечивает бесплатную диспансеризацию гражданам, рожденным в следующих годах: 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919.

Во Владимирской области диспансеризация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства за счет средств фонда ОМС. В проведении медицинских осмотров принимают участие 43 лечебных учреждения – 41 государственной и 2 частной форм собственности. При обращении в медицинское учреждение пациенту необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Отметим, в ходе диспансеризации впервые было выявлено около 23,5 тысяч случаев заболеваний, в том числе 3148 – болезни системы кровообращения, 2858 – ожирение, 2479 – болезни мочеполовой системы, 1524 – заболевания органов пищеварения, 460 – болезни органов дыхания, 467 – сахарный диабет, 100 – злокачественные новообразования и другая патология.

Более 58 тысяч пациентов были направлены на второй этап диспансеризации и прошли углубленные консультации и дополнительные диагностические исследования.









Автор: Владимирская служба новостей