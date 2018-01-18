Робототехника идет в учреждения образования Владимирской области
В 14 образовательных организациях Владимирской области созданы пилотные площадки по внедрению робототехники. Все эти площадки будет курировать детский технопарк «Кванториум-33» Владимирского института развития образования.
Комплекты робототехнических лабораторий стоимостью свыше 200 тысяч рублей каждый получат как городские, так и сельские школы, а также центры допобразования детей: кольчугинские школы №1 и №6, учебный комбинат города Коврова, школа №1 Лакинска, Небыловская школа Юрьев-Польского района, школы №10 и № 2 города Гусь-Хрустального, Центр внешкольной работы «Лад» города Радужного, Анопинская средняя школа Гусь-Хрустального района, Дворец детского (юношеского) творчества и средняя школа № 41 города Владимира, Вяткинская средняя школа Судогодского района и гимназия №6 округа Мурома.
Эти организации показали высокие результаты в сфере научно-технического творчества детей и в области программирования, применения дистанционных образовательных технологий, имеют необходимые материально-технические и кадровые условия для внедрения образовательной робототехники в учебно-воспитательный процесс.
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