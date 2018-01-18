Грантовая поддержка музеев региона продолжится и в 2018 году

В 2017 году муниципальные музеи 33-го региона впервые получили грантовую поддержку. На эти цели из областного бюджета было направлено почти 5 млн. рублей. Деньги были направлены на закупку необходимого выставочного, мультимедийного оборудования.

В частности, сотрудники Ковровского историко-мемориального музея в течение года организовали и провели ряд лекций, тематических мероприятий, передвижных выставок, а также викторин и квестов. В мемориальном доме-музее «Усадьба Н.Е. Жуковского» был разработан пешеходный маршрут по территории усадьбы. Специалисты выставочного комплекса города Владимира организовали художественный пленэр, посвященный памяти заслуженного художника России, графика Бориса Французова, а сотрудники Мстёрского музея провели мастер-классы для детей по традиционной художественной росписи. На средства грантов ряду музеев удалось обновить свои экспозиции: в Киржаче была создана новая музейная экспозиция о пионере цветной фотографии Сергее Прокудине-Горском, а в отремонтированном Цветаевском доме в Александрове теперь работает постоянная экспозиция «Александровское лето Марины Цветаевой».

Грантовая поддержка муниципальных музеев во Владимирской области запланирована и в 2018 году.

Автор: Владимирская служба новостей