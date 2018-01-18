Владимирские отцы приглашаются для участия в конкурсе «Папа года»

Совет Отцов Владимирской области призывает жителей региона принять участие в конкурсе на присуждение IV ежегодной Всероссийской премии «Папа года». Этой премией отмечаются выдающиеся успехи мужчин в воспитании и развитии детей.

Лауреаты премии – обычные люди, создающие просветительские проекты, привлекающие подростков к волонтёрской деятельности, взявшие под опеку детей-сирот, а также организации, реализовавшие в течение года значимые социальные проекты в сфере поддержки отцовства.

Премия будет присваиваться за победу в номинациях: «Лучший отец-семьянин», «Лучший отец - общественный активист», «Лучшая организация, реализовавшая проект в сфере отцовства». Также награды ждут победителей в специальной номинации «Крутотец». В ней оцениваются истории в социальных сетях с хештегом #крутотец о поступках отцов, которыми могут гордиться их дети.

Подать заявку на конкурс или предложить своего кандидата может любой житель или организация Владимирской области. Заявки принимаются до 15 февраля 2018 года на сайте Премии http://папагода.рф.

Автор: Владимирская служба новостей