«Горячая» линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

На следующей неделе в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области начнет работу «горячая» линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Граждане смогут получить ответы на вопросы, касающиеся: специфической профилактики гриппа - где и кому можно сделать прививку против гриппа; состава вакцин; эпидситуации по гриппу; введения карантина в образовательных и прочих организациях; неспецифической профилактики гриппа; соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, рабочих помещениях и др.

Звонки будут приниматься по телефону 54-02-32 с 10-12 часов. Линия будет открыта до 5 февраля.

Автор: Владимирская служба новостей