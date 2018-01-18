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18.01.2018 12:04

«Горячая» линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
На следующей неделе в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области начнет работу «горячая» линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Граждане смогут получить ответы на вопросы, касающиеся: специфической профилактики гриппа - где и кому можно сделать прививку против гриппа;  состава вакцин; эпидситуации по гриппу; введения карантина в образовательных и прочих организациях; неспецифической профилактики гриппа;  соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, рабочих помещениях и др.
Звонки будут приниматься  по телефону 54-02-32 с 10-12 часов. Линия будет открыта до 5 февраля. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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