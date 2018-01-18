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18.01.2018 11:57
Не все водители заботятся о маленьких пассажирах
Накануне сотрудники ГИБДД провели во Владимире рейд, в рамках которого искали нарушителей правил перевозки детей. Сотрудники ДПС дежурили около детских садов, школ и больниц. В основном все водители соблюдали правила перевозки маленьких пассажиров. Однако, без нарушений не обошлось. Было остановлено 16 автомобилистов, которые пренебрегли средства пассивной безопасности. На нарушителей были наложены штрафы в размере 3 тысячи рублей.
Автор: Владимирская служба новостей