Вступил в силу приговор бывшему доценту кафедры психологии ВлГУ

Вступил в силу приговор бывшему доценту кафедры психологии ВлГУ. Светлану Малинину признали виновной в получении взяток и служебном подлоге.

По данным следствия, преподаватель вместе с двумя своими коллегами брала деньги со студентов за успешную сдачу госэкзаменов и защиту дипломных работ. Тариф варьировался от 3 до 12 тысяч рублей. Таким способом доцентам удалось заработать более полумиллиона рублей. На их счету порядка 37 эпизодов преступлений.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 300 тысяч рублей и лишения права занятия педагогической деятельностью в государственных муниципальных и коммерческих образовательных учреждениях сроком на 6 лет.

Малинина и ее защитник с приговором были не согласны и подали апелляционную жалобу. Однако судом она оставлена без удовлетворения.

Автор: Владимирская служба новостей