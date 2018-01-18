Вступил в силу приговор бывшему доценту кафедры психологии ВлГУ
Вступил в силу приговор бывшему доценту кафедры психологии ВлГУ. Светлану Малинину признали виновной в получении взяток и служебном подлоге.
По данным следствия, преподаватель вместе с двумя своими коллегами брала деньги со студентов за успешную сдачу госэкзаменов и защиту дипломных работ. Тариф варьировался от 3 до 12 тысяч рублей. Таким способом доцентам удалось заработать более полумиллиона рублей. На их счету порядка 37 эпизодов преступлений.
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 300 тысяч рублей и лишения права занятия педагогической деятельностью в государственных муниципальных и коммерческих образовательных учреждениях сроком на 6 лет.
Малинина и ее защитник с приговором были не согласны и подали апелляционную жалобу. Однако судом она оставлена без удовлетворения.
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