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18.01.2018 11:28

Владимир вошел в тройку туристических городов ЦФО
Владимир вошел в тройку туристических городов Центральной России. Рейтинг самых популярных у туристов городов ЦФО по итогам 2017 года составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.
Областной центр занял в списке второе место. Туристы бронировали проживание в отелях нашего города в среднем на 1,5 ночи и платили 2 тысячи рублей в сутки. 
Опередил Владимир только Ярославль. Также в десятку попали  Кострома, Тверь, Тула, Воронеж, Калуга, Рязань, Брянск и Орел.
Дешевле всего в ЦФО проживание туристам обошлось в Брянске и Орле. Белгород, Иваново, Курск, Липецк, Смоленск и Тамбов также входят в число областных столиц Центральной России.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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