Владимир вошел в тройку туристических городов ЦФО

Владимир вошел в тройку туристических городов Центральной России. Рейтинг самых популярных у туристов городов ЦФО по итогам 2017 года составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru

Областной центр занял в списке второе место. Туристы бронировали проживание в отелях нашего города в среднем на 1,5 ночи и платили 2 тысячи рублей в сутки.

Опередил Владимир только Ярославль. Также в десятку попали Кострома, Тверь, Тула, Воронеж, Калуга, Рязань, Брянск и Орел.

Дешевле всего в ЦФО проживание туристам обошлось в Брянске и Орле. Белгород, Иваново, Курск, Липецк, Смоленск и Тамбов также входят в число областных столиц Центральной России.

Автор: Владимирская служба новостей