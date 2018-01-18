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Новости
18.01.2018 10:05

Владимирцам предлагается смастерить «Гостеприимную Масленицу»
Владимирцы приглашаются к участию в конкурсе «Гостеприимная Масленица», который в этом году посвящен Чемпионату мира по футболу. Предлагается сделать масленичную куклу и отразить в ней свое отношения спорту и к футболу, в частности. Материалом может служить солома, бумага, дерево. Оригинальная идея, имидж и цветовая гамма куклы определяется авторами самостоятельно. Победителей определят в трех номинациях: «Творческие работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения».
Все куклы будут выставлены 18 февраля в сквере у здания Областного суда.
Заявки принимаются до 13 февраля по адресу: г. Владимир ул. Никитская, д. 4а , каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Масленица»). Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону 32-46-82.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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