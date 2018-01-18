Владимирцам предлагается смастерить «Гостеприимную Масленицу»

Владимирцы приглашаются к участию в конкурсе «Гостеприимная Масленица», который в этом году посвящен Чемпионату мира по футболу. Предлагается сделать масленичную куклу и отразить в ней свое отношения спорту и к футболу, в частности. Материалом может служить солома, бумага, дерево. Оригинальная идея, имидж и цветовая гамма куклы определяется авторами самостоятельно. Победителей определят в трех номинациях: «Творческие работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения».

Все куклы будут выставлены 18 февраля в сквере у здания Областного суда.

Заявки принимаются до 13 февраля по адресу: г. Владимир ул. Никитская, д. 4а , каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Масленица»). Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону 32-46-82.

Автор: Владимирская служба новостей