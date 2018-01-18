В Собинской больнице врачам предоставят благоустроенные квартиры

В Собинском районе врачам, изъявившим желание трудоустроиться в местную районную больницу, администрация готова предоставить благоустроенные квартиры. Медицинское учреждение нуждается в участковых врачах и ряде узких специалистов.

Жилье было приобретено в 2017 году в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области». На эти цели из регионального бюджета выделено порядка 22 млн. рублей и еще 4 млн. на условиях софинансирования направлены из районного бюджета. Всего приобретено 18 квартир: 10 – для учителей и 8 – для врачей. Две квартиры были предоставлены врачу-травматологу и врачу-педиатру, которые уже были трудоустроены в больнице. Врачей ждут еще шесть квартир площадью от 37 до 49 квадратных метров. Жилье полностью готово к заселению: выполнена внутренняя отделка помещений, завершены электромонтажные и сантехнические работы, проведен газ, установлены газовые котлы для индивидуальной системы отопления, общедомовые и индивидуальные приборы учета.

Многоквартирный дом расположен на освещенной благоустроенной территории с детской площадкой и заасфальтированными тротуарами, рядом находятся детский сад, школа, магазин и другие объекты социальной инфраструктуры.

Автор: Владимирская служба новостей