Представители Владимирского государственного университета вошли в число победителей конкурса на получение стипендии Президента России в 2018-2020 годах для молодых ученых и аспирантов. Она назначается сроком до трех лет и выплачивается ежемесячно.
Молодые владимирские ученые, которые будут получать президентскую стипендию, осуществляют перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации, изменения к лучшему российской экономики.
Итак, по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива» победителями стали инженеры-исследователи ВлГУ Дмитрий Кочуев с проектом «Исследование процессов взаимодействия лазерного излучения с материалами в жидкой среде» и Кирилл Хорьков с проектом «Разработка технологии изготовления элементов суконденсаторов на основе объемно-смятого графена».
По направлению «Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения» победителями признаны представители Муромского института ВлГУ: ведущий научный сотрудник кафедры физики и прикладной математики Михаил Макаров с проектом «Методы и технологии искусственного интеллекта для обеспечения максимальных показателей надежности и точности функционирования вычислительных компонентов роботизированных систем» и доцент кафедры электроники и вычислительной техники Александр Проскуряков с проектом «Автоматизированный контроль, анализ и прогнозирование временных рядов в инвестиционно-финансовых системах».
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