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Новости
17.01.2018 17:22

В Гусь-Хрустальном районе формируется комфортная городская среда
Дворы, скверы и парки, стадионы - общественные пространства населенных пунктов Гусь-Хрустального района Владимирской области меняются к лучшему. С 2017 года там реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Первыми результатами реализации проекта на территории района стали шесть благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и две общественные зоны в моногороде Курлово.
В 2018 году к участию в комплексе мероприятий по формированию комфортной среды на территории муниципального образования присоединяются сельские поселения, в состав которых входят населённые пункты с численностью жителей свыше тысячи человек. Для системного повышения качества и комфорта городской среды будут созданы условия: в 2018 году – в городе Курлово, в посёлках Анопино и Уршельский, в 2019 году – в городе Курлово, в посёлках Уршельский, Золотково и Мезиновский, в 2020 году – в городе Курлово, в посёлках Мезиновский, Великодворский, Добрятино, Иванищи и Красное Эхо.
В настоящее время во всех поселениях, участвующих в проекте, разработаны и утверждены муниципальные программы «Формирование комфортной городской среды», проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. Администрациями муниципальных образований, с учётом предложений жителей, разрабатываются дизайн-проекты общественных пространств, чтобы в итоге получить современную безбарьерную инфраструктуру.
Одной из основных задач при реализации федерального проекта является вовлечение в этот процесс местных жителей. Для этого в Курлово к общественному обсуждению готовится дизайн-проект благоустройства территории напротив площади с городским фонтаном, торжественно открытой 15 сентября прошлого года. Новый проект предусматривает организацию игрового комплекса для активного и безопасного отдыха детей. Внимание жителей посёлка Анопино сосредоточено на благоустройстве местного стадиона. А в посёлке Уршельский общественному обсуждению подлежит дизайн-проект благоустройства сквера у памятника Воину-освободителю.
Глава районной администрации Алексей Кабенкин уверен, что необходимо не только благоустроить общественные пространства, но и следить за тем, чтобы в дальнейшем они поддерживались в нормальном состоянии.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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