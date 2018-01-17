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17.01.2018 17:21
В Коврове пресечена незаконная игорная деятельность
В Коврове пресечена незаконная игорная деятельность. К ее организации причастен 35-летний местный житель. Против него возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, в 2017 году ковровский бизнесмен после общения с московскими знакомыми решил организовать сеть игровых терминалов для получения стабильного дохода.
Для этого он закупил 23 терминала, заувалированных под биржевые игры, разместил их в помещениях развлекательных и торговых заведений города и нанял двух человек для обеспечения теневого бизнеса.
Незаконная деятельность была пресечена в начале января 2018 года. Игровое, компьютерное оборудование и денежные средства изъяты.
В рамках уголовного дела следствием будет также дана оценка действиям (бездействию) предпринимателей, разрешивших установку игрового оборудования в помещениях, занимаемых под развлекательные и торговые услуги.
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Владимирская служба новостей