На время Крещения в 33 регионе будет действовать режим повышенной готовности

18 - 19 января органы управления, силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области будут работать в режиме Повышенной готовности в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднику Крещения Господня. Соответствующее распоряжение подписала Губернатор Светлана Орлова в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения оперативного реагирования в случае их возникновения.

Органам управления всех уровней поставлена задача обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнергетики, экономики и жизнеобеспечения населения, а также безопасность мест проведения мероприятий, посвященных христианскому празднику.

Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций и организаций рекомендовано провести выполнение мероприятий режима функционирования Повышенной готовности в соответствии с постановлением Правительства России и принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения.

Автор: Владимирская служба новостей