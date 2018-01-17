В Избиркоме Владимирской области рассказали о предстоящих выборах

В Избиркоме Владимирской области рассказали о предстоящих в этом году выборах. Так, 18 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации, 9 сентября - выборы Губернатора и Законодательного Собрания Владимирской области, а также несколько муниципальных избирательных кампаний.

По словам Председателя облизбиркома Вадима Минаева, теперь избиратель может проголосовать на удобном для себя избирательном участке, при этом не надо обращаться за открепительным удостоверением по месту регистрации, как это было раньше.

Заявление о голосовании по месту нахождения избиратель может написать в любом многофункциональном центре предоставления госуслуг, в территориальной избирательной комиссии либо через интернет-портал Госуслуги с 31 января по 12 марта, а также в любой участковой избирательной комиссии с 25 февраля по 12 марта. Комиссии в этот период будут работать без выходных, график приема заявлений недавно утвержден на заседании облизбиркома. Чтобы определить, на каком участке удобнее проголосовать, можно воспользоваться специальной интерактивной картой, которая размещена на сайте ЦИК России.

Секретарь областной избирательной комиссии Нина Ульева подчеркнула, что заявление о голосовании по месту нахождения избиратель сможет подать только один раз, все последующие учитываться не будут.

Также шла речь и о видеонаблюдении на выборах Президента РФ. Во Владимирской области ПАО «Ростелеком» организует видеонаблюдение и трансляцию изображения в сети «Интернет» в 23 территориальных избирательных комиссиях и более чем на 450 избирательных участках, где зарегистрировано около 70% избирателей, по перечню ЦИК РФ, согласованному с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. В каждом помещении будет установлено две веб-камеры, организована трансляция в сети «Интернет». На остальных участках средства видеонаблюдения будут обеспечиваться при содействии органов местного самоуправления.





Начальник отдела правового обеспечения Избирательной комиссии Владимирской области Елизавета Бриль рассказала об информировании и ведении предвыборной агитации во время избирательных кампаний, кроме того, обсуждались вопросы организации обучения наблюдателей, использования QR-кодирования для ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования, формирования резерва участковых избирательных комиссий. Стоит отметить, что предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв принимаются до 26 января 2018 года.





Автор: Владимирская служба новостей