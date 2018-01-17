В Муроме задержан наркокурьер

В Муроме задержан наркокурьер. Им оказался 19-летний местный житель. По данным регионального Управления МВД, в ходе досмотра у молодого человека в кармане куртки было обнаружено 13 полимерных пакетиков с запрещенными веществами. Кроме того, еще 46 свертков было найдено в салоне автомобиля. Экспертиза показала, что это «синтетика» общей массой более 38 граммов.

Установлено, что молодой человек выполнял роль курьера интернет-магазина по распространению наркотиков. В его обязанности входила организация сбыта путем так называемых «тайников-закладок».

Изъятая партия предназначалась для наркопотребителей Мурома и района.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей